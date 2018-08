„Polizeiliche MaÃŸnahme“ gegen Journalisten: die Diskussion

Das kann man wohl handfesten Skandal nennen:

Die Kontrolle eines ZDF-Fernsehteams durch die Polizei am Rande einer Demonstration hat das gesamte Wochenende über für zahlreiche Medienberichte und umfangreiche Diskussionen gesorgt.

Mit diesem Beitrag liefern wir einen groben Überblick über den Vorgang und die vielfältigen Reaktionen (vermutlich nicht vollständig).

Sofern es sich ergibt, ergänzen wir den Beitrag nachträglich - wir freuen uns über Hinweise!

Der ursprüngliche Vorgang

Wir berichteten vermutlich als erstes am Samstag von dem Vorgang (vgl. FLURFUNK vom 18.8.2018: "Am Rande einer Demonstration: Polizei nimmt Personalien von Journalisten auf"):

Beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag (16.8.) wird ein ZDF-Fernsehteam von einem Demonstranten zunächst beschimpft und in der Folge angezeigt. Die hinzugezogenen Polizisten nehmen daraufhin die Personalien auf - der Vorgang dauert laut Darstellung der Journalisten 45 Minuten, obwohl es lediglich um den Tatbestand der Beleidigung geht.

Der beteiligte Reporter Arndt Ginzel veröffentlicht am Freitag (17.8.) bei Facebook und Twitter ein Video (knapp über 2 Minuten lang), dass einen Zusammenschnitt der Situation und seiner Diskussion mit den Polizisten zeigt.

Ginzels Vorwurf: Die Polizisten hätten sich so zu Handlangern von Pegida gemacht.

Erste Reaktionen

Nach Veröffentlichung des Videos und zahlreichen Reaktionen im Netz reagiert wenig später das Social-Media-Team der Polizei und bestätigt, dass es die Feststellung von Personalien von Journalisten gegeben hat (vgl. ebenfalls FLURFUNK vom 18.8.2018).

Der SPD-Landtagsabgeordnete Albrecht Pallas fragt im Sächsischen Innenministerium SMI nach und erhält die Antwort, dass die Polizei "kein TV-Team am Filmen gehindert" habe und dass nach Bezichtigung einer Strafttat die "Identitätsfeststellung durch die Polizei(...) eine zwangsläufige Folge" sei. "Darüber hinaus hat das Verhalten des TV Teams gegenüber den aufnehmenden Beamten nicht zu einer schnelleren Klärung beigetragen" (alles ebenfalls in unserem ursprünglichen Beitrag nachzulesen).

BILD berichtet am Samstag, dass der Deutsche Journalistenverband Sachsen protestiert und das Sächsische Innenministerium zu einer Erklärung aufgefordert hat (vgl. BILD vom 18.8.: "DJV protestiert. Behindert Polizei hier die Arbeit von Journalisten?").

Etwas später twittert das Social-Media-Team der Polizei ein Sharepic, aus dem hervorgeht, dass man das Material zur Klärung des Sachverhaltes an die zuständige Polizeidirektion Dresden übergeben habe, die Prüfung aber einige Zeit (es sei Wochenende) dauern werde.

In Sachsen übrigens bislang nicht dagewesen: Der Polizeipräsident lädt via Sharepic die betroffenen Journalisten zu einem klärenden Gespräch ein.

Kommentare aus der Politik

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) schreibt Samstag bei Twitter: "Die einzigen Personen, die in diesem Video seriös auftreten, sind Polizisten." Dafür erntet er in der Folge harsche Kritik.

Am Sonntag sagt er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: "Die Sache wird in aller Ruhe aufgearbeitet und dann werden wir sehen, woran wir sind." Es sei auch seine Aufgabe als Ministerpräsident, sich vor die Beamten zu stellen.

Sachsens stellvertretender Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) äuért sich anders. Bei Twitter begrüßt er, dass der Vorfall untersucht wird und der Polizeipräsident ein Gespräch anbietet:

Berichterstattung und Kommentare von Medien

Weitere Reaktionen von Politikern sind z.B. bei Welt.de vom 19.8.2018 nachzulesen: "ZDF verlangt Aufklärung über Vorfall bei Merkel-Besuch". Eine gute Zusammenfassung über die gesamte Diskussion liefert auch der MDR: "Nach ZDF-Kritik: Ministerpräsident Kretschmer verteidigt Polizeibeamte".

Weitere Berichte sind erschienen etwa bei sueddeutsche.de - dort sind ebenfalls einige Zitate von sächsischen Politikern zu lesen: "Hat Sachsens Polizei einen Reporter behindert?"

Berichte sind außerdem erschienen bei tagesschau.de, spiegel.de, Deutschlandfunk.de sowie in zahlreichen anderen Medien.

Taz-Chefredakteur Georg Löwitsch kommentiert unter dem Titel: "Pressefreiheit in Sachsen: Pegidisten als Hilfspolizei": "Das darf nicht Schule machen".

Löwitsch äußert zwar Verständnis dafür, dass sich der Ministerpräsident hinter die Beamten stellt; schreibt aber auch: "Das ZDF muss sich wehren. Gut, dass es Aufklärung verlangt. Und Sachsens Ministerpräsident muss sich zur Pressefreiheit bekennen. Das wäre seriös."

Reaktionen von ZDF und DJV

Reagiert hat auch ZDF-Chefredakteur Peter Frey. In einer Pressemitteilung vom Sonntag fordert er Aufklärung über den Vorfall.

Der DJV Sachsen legt am Sonntag noch einmal mit einem Beitrag in seinem Blog nach (Titel: "Polizei darf Medien nicht behindern") und schreibt: "Nach dieser Äußerung (des MP, owy) setzt sich der DJV Sachsen mit den Betroffenen in Verbindung und prüft den Sachverhalt. Das Ergebnis: Den Medienvertretern ist nichts vorzuwerfen."

Reaktionen aus dem Netz

Im Netz toben derweil diverse Diskussion: War das Verhalten der Polizisten korrekt oder Schikane? Kann man sich auf Basis eine zweiminütigen Videos ein vollständiges Bild machen? Steht Presserecht über Strafrecht (Antwort: nein)?

Aber auch die übliche Häme darf nicht fehlen (s. Foto) - damit schließen wir ersteinmal unsere Übersicht: